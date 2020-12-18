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İtfaiyeden baca temizliği uyarısı

GİRESUN HABERLERİ  | 18.12.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları baca temizliği yapılması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatlı kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, baca temizliğinin yapılmaması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanımı sonucu son 24 saatte 6 yangına müdahale ettiklerini bildirdi.İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde yangınlarda yoğunluk yaşamaktayız.

Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları baca temizliği yapılması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatlı kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, baca temizliğinin yapılmaması ve elektrikli ısıtıcıların dikkatsiz kullanımı sonucu son 24 saatte 6 yangına müdahale ettiklerini bildirdi.
İtfaiye Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde yangınlarda yoğunluk yaşamaktayız. Son 24 saatte ilçemiz başta olmak üzere, komşu ilçemiz Piraziz ve köylerimizde toplam 6 büyük yangına müdahale edilmiştir. İtfaiyeci arkadaşlarımızın yoğun gayret ve çalışmasıyla can ve mal kaybı önlenmiştir. Ancak itfaiyecinin gayret ve çabası tek başına yeterli değildir. Yangınların çıkış nedenleri ne yazık ki ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanmaktadır. Elektrik sobalarının açık unutulması ve devrilmesi, temizlenmemiş, sıvasız ve yalıtımı yapılmamış bacalar yangınlara sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın gerekli önlemleri almalarını önemle rica ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

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