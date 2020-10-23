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İtfaiyeden Jandarmaya yangın eğitimi

KARABÜK HABERLERİ  | 23.10.2020 13:09 | Son Güncelleme

Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, Safranbolu 125.

İtfaiyeden Jandarmaya yangın eğitimi

Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alayı Hizmet ve Muhafız Bölük Komutanlığına bağlı İtfaiye biriminde görevli 12 Er, Erbaş ve Uzman Çavuşa, yangına müdahale konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.
Jandarma Eğitim Alayı’nda verilen eğitimde, itfaiye aracının tanıtımı, araç içinde bulunan malzemelerin tanınması, olası yangın çeşitler, yangına müdahale esasları, yangın tüpü ve hortumunun kullanımı gibi konularda alanında uzman itfaiyeciler tarafından bilgiler verildi. Uygulamalı olarak düzenlenen eğitimde, jandarma erlerine İtfaiye personeli tarafından yangın söndürme yöntemleri, söndürücü maddelerin özellikleri ve yangın söndürme cihazları, iş sağlığı ve güvenliği, itfaiyede haberleşme, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konularında da bilgiler verildi.
Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kişi ve kurumlardan gelen eğitim taleplerini uzman personel tarafından verildiğini belirterek, vatandaşların yangın ve doğal afetler konusunda bilinçlendirmek için çalışıldığı ve bu çalışmalar ile olası bir yangında meydana gelebilecek can ve mal kaybını en aza indirmeyi amaçlandıkları kaydedildi.

İtfaiyeden Jandarmaya yangın eğitimi

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