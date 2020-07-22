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İtfaiyeden nefes kesen kurtarma

DENİZLİ HABERLERİ  | 22.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

Denizli’de sulama kanalında mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren köpeği Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri nefes kesen bir operasyonla kurtardı.Olay, Çameli ilçesinin Belevi Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’de sulama kanalında mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren köpeği Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri nefes kesen bir operasyonla kurtardı.
Olay, Çameli ilçesinin Belevi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sokak köpeğinin sulama kanalında mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çameli Merkez Şubesi ekipleri ilginç bir kurtarma operasyonuna imza attı. Sulama kanalının hemen yanındaki beton borunun içine girdiği tespit edilen köpeğe ulaşmak için büyük çaba sarf eden itfaiye ekipleri bir süre kazma ve küreklerle kazı çalışması yaptı. İçi su dolu boruda köpeğin boğulma tehlikesi üzerine hızlı bir şekilde olaya müdahale eden ekipler kısa süre içinde amacına ulaştı. Köpeği boynundan yakalayan itfaiye personeli hayvanı bulunduğu dar borudan çıkarmayı başardı. İtfaiye ekipleri tarafından yeniden özgürlüğüne kavuşturulan köpek daha sonra gözden uzaklaştı.

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