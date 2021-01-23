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İtfaiyeden sarkıt buz seferberliği

23.01.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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İtfaiyeden sarkıt buz seferberliği

Düzce’nin Cumayeri Belediyesi, buz sarkıtları için harekete geçti.

Düzce’nin Cumayeri Belediyesi, buz sarkıtları için harekete geçti. Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun verdiği talimatla ilçede yüksek binalardaki buz sarkıtları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı itfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından temizleniyor.
Geçen hafta aralıksız yağan kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarını 0’ın altına düşmesi sonucu Cumayeri İlçesi’nde binaların saçaklarında buz sarkıtları oluştu. Yüksek binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturunca Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun talimatıyla İtfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilçedeki yüksek binalardaki buz sarkıtlarını temizlediler.

İtfaiyeden sarkıt buz seferberliği

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