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İtfaiyeden ‘yangın’ eğitimi

SAMSUN HABERLERİ  | 29.11.2020 13:59 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yangın ve yangın güvenliği eğitimi verildi.Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli eğitmenler tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yangın ve yangın güvenliği anlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde yangın ve yangın güvenliği eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli eğitmenler tarafından Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yangın ve yangın güvenliği anlatıldı. Yangınlarda hareket tarzı, yangın söndürme cihazlarının kullanımı, acil durum bina ve yaralı tahliyesinin yapılması ile yangının söndürülmesi gibi konularda verilen eğitimde ayrıca temel bilgiler de paylaşıldı.
Eğitimin ardından yapılan yangın söndürme tatbikatını ilgiyle takip eden hastane personeli, eğitmenlere merak ettikleri soruları yöneltip cevap aldı. Kişi ve kurumlardan gelen eğitim taleplerini dikkate alan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşları yangın ve doğal afetler konusunda bilinçlendirmek için eğitimlerine ara vermeden devam ediyor.

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