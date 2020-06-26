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İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

BİLECİK HABERLERİ  | 26.06.2020 19:33 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde faaliyet gösteren bir fabrika çalışanlarına yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.Vatandaşların yangın, sel ve birçok afetlere karşı yardımına koşan İtfaiye Müdürlüğü çalışanları belirli zamanlarda ildeki okul, hastane, fabrika gibi birçok kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve tatbikatlar düzenliyor.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından ilde faaliyet gösteren bir fabrika çalışanlarına yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Vatandaşların yangın, sel ve birçok afetlere karşı yardımına koşan İtfaiye Müdürlüğü çalışanları belirli zamanlarda ildeki okul, hastane, fabrika gibi birçok kurum çalışanlarına yönelik eğitim ve tatbikatlar düzenliyor. Çalışmaları kapsamında okullarda da teorik ve uygulamalı olarak eğitimler veren İtfaiye Müdürlüğü çalışanları, fabrikada düzenlenen tatbikatta, yangın söndürme ve alınacak tedbirler hakkında çalışanlara uygulamalı bilgiler aktardı.
Fabrika yetkilileri ve çalışanlar, verilen eğitimler dolayısıyla Belediye Başkanı Semih Şahin ve müdürlük çalışanlarına teşekkür etti. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca fabrikada yangınlara karşı tedbirlerinin alınıp alınmadığı konularında denetimler yapıldı.

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