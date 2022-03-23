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İtfaiyenin kazadan kurtardığı muhabbet kuşu sahibini bekliyor

23.03.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiyenin kazadan kurtardığı muhabbet kuşu sahibini bekliyor

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı, 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazada kurtarılan muhabbet kuşu, sahibi hastaneden taburcu edilene kadar İtfaiye Müdürlüğünde misafir ediliyor.

Tünelde 19 Mart'ta 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı kazada itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmaları sırasında bir otomobilde içinde muhabbet kuşu olan kafes fark etti.

İtfaiye ekipleri, yaralı sahibi hastaneye kaldırılan kuşa sahip çıkarak bakımını üstlendi.

İtfaiye personelinin adeta maskotu haline gelen muhabbet kuşu, sahibinin hastaneden taburcu edildikten sonra kendisini almasını bekliyor.

- "Her an tüm canlılara dokunmaya çalışıyoruz"

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, üzerlerine düşen insanlık görevini yaptıklarını söyledi.

Sadece yangınlara müdahale etmediklerini vurgulayan Kahraman, "Gerek duyulduğu her an tüm canlılara dokunmaya çalışıyoruz. Bizim işimiz sadece yangın veya birinin malını kurtarmak değil, aynı zamanda öyle bir ortamın içinden o canlıyı çıkartıp hayatta tutabilmek." diye konuştu.

Muhabbet kuşunun kurtarılma anına tanıklık eden itfaiye eri Ömer Faruk Özcan da kuşun kazadan sağ kurtulmasının mucize olduğunu kaydetti.

Sahibinin hastaneye kaldırıldığını öğrenince kuşu İtfaiye Müdürlüğüne getirdiklerini belirten Özcan, "Sahibi hastaneden taburcu edildikten sonra kuşu teslim edeceğiz." dedi.

Bolu Dağı Tüneli'nin içinde 19 Mart'ta 6 tır ve 2 otobüsün de aralarında olduğu 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 31 kişi yaralanmış, yaralılardan 14'ü ayakta tedavi edilmiş, diğerleri hastanelere kaldırılmıştı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Doğan B. (16), tüm müdahalelere rağmen 20 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

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