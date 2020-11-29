YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

MANİSA HABERLERİ  | 29.11.2020 14:56 | Son Güncelleme

-Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evin ikinci katındaki balkonda bulunan odun ve kömürlerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

-Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evin ikinci katındaki balkonda bulunan odun ve kömürlerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Yenice Mahallesi eski İzmir Yolu üzeri No: 3’te Fatih Engin’e ait evin ikinci katında saat 14.00 sıralarında başlayan yangın korkuttu. İkinci katın balkonunda bulunan kat kaloriferinin yanındaki odun ve kömür torbalarının tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahale etmesi sonucu çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yangına zamanında müdahale edilmesi sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çevre binadakiler panik yaşadı.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini engelledi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 29 Kasım Pazar

İmsak
06:33
Sabah
08:00
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler29 Kasım Pazar

Aksoy Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Mercül Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Sayılgan Eczanesi
Turgutlu
Gülin Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.