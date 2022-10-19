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İthal ettiği ürünün yerlisini üreten firma ihracata başladı

19.10.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de faaliyet gösteren otogaz dönüşüm sistemi firması, ithal dönüşüm sisteminin yerlisini üreterek 24 ülkeye ihraç etti - Yerli otogaz sistemleri üreten firmanın yönetim kurulu başkanı İhsan Fırat: - "Direkt enjeksiyonla ilgili dünyada çok iddialı bir ürünümüz var. AR-GE'si 5 yıl sürdü. Yerli yazılım geliştirdik. Benzinle çalışmaya yakın bir teknoloji elde ettik"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İthal edip sattığı otogaz dönüşüm sistemini yerli imkanlarla üreten firma, bu yıl 24 ülkeye yaklaşık 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Yakıtta tasarruf sağlamak amacıyla araç kullanıcıları tarafından tercih edilen otogaz dönüşüm sistemleri, tank ve elektronik kontrol ünitesi bulunan kitlerden oluşuyor.

Benzinli araçlara uygulanan bu dönüşüm sonunda araçlar yakıt olarak benzin ve LPG kullanıyor. Benzin tüketiminin azalması, LPG'nin benzinden daha ucuz olması araç sahiplerine cazip geliyor.

İzmir'de faaliyet gösteren firma da ürettiği yerli dönüşüm sistemleri ile ihracatçı oldu.

- Üretimin yüzde 60'ı ihracata gidiyor

Firmanın yönetim kurulu başkanı İhsan Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2001 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olduktan sonra İzmir'de otogaz sektöründe çalışmaya başladığını anlattı.

Bir dönem İtalyan bir firmanın otogaz dönüşüm sistemleri distribütörlüğünü üstlendiğini kaydeden Fırat, edindiği tecrübeler sonunda "neden yerli ürünümüzü üretmiyoruz" sorusundan hareketle 2008 yılında kendi üretim tesislerini kurduklarını ifade etti.

Fırat, LPG tankı ve kit üretimi yaptıklarını anlatarak, "Firmamız daha önce bu ürünün distribütörlüğünü yapıyordu. Biz piyasanın şartlarına bakıp piyasada ucuz ve kaliteli ürün ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Piyasanın şartlarında kabul görebilecek kaliteli bir ürün ortaya koyduk. İtalya'yla çalışmamızın neticesinde dünya pazarının nereye gittiğini tespit ettik. 2010 yılından sonra aktif satışa da başladık." diye konuştu.

Firmada iki yüzün üzerinde çalışan olduğunu ifade eden Fırat, üretimin yüzde 60'ının ihraç edildiğini söyledi. Fırat, yıllık 200 bin civarında LPG tankı, 30 bin civarında da kit satışı yaptıklarını aktararak, "Hem üretiyoruz hem de bunun dönüşümü için bayilere satışını yapıyoruz." dedi.

Fırat, bu yıl ocak-eylül döneminde Yunanistan, İtalya, Peru, Cezayir, Sırbistan, Bulgaristan, Özbekistan, Romanya, Irak, Litvanya, Azerbaycan, Arnavutluk, Ermenistan, Gürcistan, Ukrayna, Tacikistan, Kamboçya, Tayland, Kırgızistan, Meksika, Bangladeş, İsrail, Çin ve Mauritius'a yaklaşık 4 milyon dolarlık ürün sattıklarını kaydetti.

- "AR-GE 5 yıl sürdü"

Araçlarda 3 tip benzinli motorun LPG'ye dönüşümünün yapıldığını aktaran Fırat, şöyle konuştu:

"Karbüratörlü motor yapısından sonra sıralı enjeksiyon sistemleri çıktı. 2008'den sonra da direkt motor teknolojisi çıktı. Direkt benzin enjeksiyon sistemi teknolojisiyle beraber biz bütün araç sahiplerinin ihtiyacını görecek teknolojiye sahip kitler üretiyoruz. Direkt enjeksiyonla ilgili dünyada çok iddialı bir ürünümüz var. AR-GE'si 5 yıl sürdü. Yerli yazılım geliştirdik. Benzinle çalışmaya yakın bir teknoloji elde ettik. Yaklaşık 1,5 yıl önce satışa sunduk. Bunun da ithal versiyonu vardı. Bizim ürünümüzün avantajları var. En büyük özelliği tamamıyla benzin performansına sahip olması. İkinci en büyük özelliği de benzin sarfiyatının neredeyse sıfır olması, yüzde 1-1,5 kadar. Bizim teknolojimiz motorun bütün sensörlerine hitap ediyor. Vuruntu şikayetini gideriyor."

AR-GE çalışmalarına verdikleri öneme değinen Fırat, dizel iş makineleri ve hafif ticari araçlarda da verimli bir otogaz dönüşümü için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
LPG Otogaz yazılım dönüşüm kit

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