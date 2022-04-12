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  4. İTO Başkanı Avdagiç, istihdama destek müjdesini değerlendirdi:

İTO Başkanı Avdagiç, istihdama destek müjdesini değerlendirdi:

12.04.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İşbaşı Eğitim Programı'nda ek istihdam taahhüt eden firmalarımızın, işe alacakları her çalışanın tüm ücret ve primlerini 3 veya 6 ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının karşılaması, binlerce kişiye mesleki deneyim ve iş tecrübesi, işverene de cazip bir istihdam imkanı sunacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan istihdama destek müjdesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Avdagiç, söz konusu durumun işverene cazip bir istihdam fırsatı sunacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İşbaşı Eğitim Programı'nda ek istihdam taahhüt eden firmalarımızın işe alacakları her çalışanın tüm ücret ve primlerini 3 veya 6 ay Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının karşılaması, binlerce kişiye mesleki deneyim ve iş tecrübesi, işverene de cazip bir istihdam imkanı sunacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek, şartları sağlayan işletmelerimizi ve çalışanlarımızı bu fırsatı değerlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) İşbaşı Eğitim Programı'na katılmaya davet ediyoruz."

- "İşe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından istihdamla ilgili yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. Böylece bu kapsamda işe giren her bireye bir veya iki yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız."

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