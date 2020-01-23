YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. İTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

İTO üyeleri eşleri ile birlikte evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapanlara destek ziyaretleri sürüyor.

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi yapanlara destek ziyaretleri sürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren aileleri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) meclis üyesi bir grup eşleriyle ziyaret etti.
Ziyarette ailelerle tek tek görüşen İTO üyeleri ve eşleri ailelerin sorunları tek tek dinleyerek not aldı. Ziyaret sırasından açıklamalarda bulunan İTO Meclis üyesi ve Bayrampaşa Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Bekir Taner Ateş, meclis üyesi arkadaşlarıyla annelerin yanında olduklarını göstermek için geldiklerini söyledi. Annelerin eyleminin şimdiye kadar yapılan tüm eylemlerden daha kıymetli olduğunu belirten Ateş, “Ülkemizde 40 yıla aşkındır bir terör meselesi var. Bu terör meselesi ülkemizin hem insan kaynağımızı hem de devletimizin bütün maddi kaynağını tükettiği gibi buralarda inanılmaz dramlara da sebep oluyor ve şahit oluyoruz. Şuanda burada bulunan bir babayı dinliyoruz ve gözlerimiz yaşararak dinliyoruz. Biz bu nedenle buradaki bu eylemi yapan ve yüreklerini ortaya koyup burada dimdik duran bu anneleri babaları kutluyoruz. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Bir an evvel bu terör belası memleketimizin başından defolsun ve bir an evvel burada bulunan aileler çocuklarına kavuşsunlar istiyoruz. Çocukları da bir an evvel devletimizin şefkatli kollarına teslim olup gelsinler. Toprağımız büyük, devletimiz büyük ve milletimiz büyük. Çözemeyeceğimiz hiçbir mesele yok ve bizim genel olarak amacımızda budur” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından İTO üyeleri ailelerle görüşmesini tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
Farklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri Zerzevan kalesini gezdiFarklı illerde eğitim gören üniversite öğrencileri Zerzevan kalesini gezdi
DİSKİ Genel Müdürlüğü Proje Ofisi kurduDİSKİ Genel Müdürlüğü Proje Ofisi kurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aslanapa’da ’’Korunga bitkisi’’ çiftçilere anlatılıyor

Aktürk ailesinin acı günü

Aktürk ailesinin acı günü

Diyarbakır Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:36
İkindi
15:15
Akşam
17:38
Yatsı
18:57

İlginizi Çekebilir

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Diyarbakırspor rekora koşuyor

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Düşünür Koleji 11’inci Kampüsünü Diyarbakır’da Açacak

Damar’dan Hakkındaki İddialara Yalanlama

Damar’dan Hakkındaki İddialara Yalanlama

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Severek kaçırdığı eşini poşu ile boğarak öldürdü

Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Diyarbakır karpuzu, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.