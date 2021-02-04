ITSO Başkanı Tutar: “ Yalvaç’ın Isparta ekonomisi ve ihracatına çok önemli katkısı var”

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte yeni hizmet binasında faaliyet vermeye başlayan Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Isparta ve Yalvaç ekonomisine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Yalvaç’a yakışır bir bina inşa edip, yeni binasında hizmet vermeye başlayan Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu ve yönetimini ziyaret etti. ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve yönetimi, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası yeni binasının hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Tutar, “Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası’na yakışan, birliğimize yakışan bir binayı Yalvaç’ta üyelerinizin hizmetine sunmak çok önemli. Sizi ve yönetiminizi tebrik ederiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bağlı oda ve borsaları üyelerine olan hizmet standardını sürekli yükseltiyor. Üyelerimiz hizmetlerimizden memnun. Hem mekân anlamında hem de hizmet sistemleri anlamında iş dünyasına yakışır bir hizmet modeli ortaya koyuyoruz. Bu hizmetlerimizi çeşitli sertifikalar ile taçlandırıyoruz. Yalvaç, Isparta’dan ayrı sayılamaz. Yalvaç’ta çok önemli girişimcilerimiz var, tesislerimiz var. Ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyorlar. Yalvaç’ın Isparta ekonomisine, Isparta’nın ihracatına çok önemli katkısı var” diye konuştu.

YALTSO Başkanı Yalçın Kurucu da ITSO heyetinin ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade ederek “3 yıldır hizmette olan bir yönetimiz. Göreve geldikten sonra üye sayımızı artırdık. Yerimiz uygun değildi. TOBB Başkanımızın da katkıları ile bu binayı yaptık. Üyelerimize ve ismimize yakışır bir bina oldu. Hedefimiz organize sanayi bölgesinin bir an önce açılması. Hayalimiz OSB’de fabrikaların bacalarını görmek. İnşallah bu hayalimize de Ulaşacağız” dedi.

ITSO Heyeti, YALTSO ziyaretinin ardından TKDK desteğiyle sebze-meyve kurutma tesisi yapan İşadamı Necdet Özer ve oğlu Nuri Özer’i, robot sistemi ile çalışan Tonton Süt besihane ve süt paketleme tesislerine, Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Kodalsan ve Döv-San sanayi işletmelerine, Durutürk çiftliğine ve Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü’yü ziyaret ederek Yalvaç programını tamamladı.

