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İTSO’dan üyelerine özel protokol

BURSA HABERLERİ  | 20.04.2020 15:10 | Son Güncelleme

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Final Temizlik firması arasında imzalanan protokol kapsamında oda üyelerine özel indirim imkânı sağlandı.İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Final Temizlik firması ile indirim protokol imzaladı.

İTSO’dan üyelerine özel protokol

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile Final Temizlik firması arasında imzalanan protokol kapsamında oda üyelerine özel indirim imkânı sağlandı.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Final Temizlik firması ile indirim protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında İTSO üyeleri, temizlik firmasının temizlik hizmetlerinden indirimli olarak faydalanacak. Düzenlenen protokol töreninde konu ile ilgili bilgilendirmede bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Tüm dünyada etkisini sürdüren Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülkemiz genelinde önemli tedbirler alınırken bizler de İTSO olarak gerekli mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Üyelerimizin bu süreçte daha sağlıklı hizmet alabilmeleri açısından hayata geçirdiğimiz çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Temizlik firması ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin, firma ile yapacakları temizlik çalışmalarında yüzde 25 indirim protokolü imzalamış bulunuyoruz. Genel ortam temizlik sıvısı kullanımı ile yapılan bu temizlik çalışmalarında artık üyelerimiz metrekare temizlik fiyatlarını yüzde 25 daha uygun fiyata yaptırabilecekler. Bu salgın sürecinde tüm üyelerimizin gereken hijyen kurallarına uymalarını diliyor, imzaladığımız protokolün üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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