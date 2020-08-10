YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

KONYA HABERLERİ  | 10.08.2020 13:06 | Son Güncelleme

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da futbolcular, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana, izinli olan Levan Shengelia, Marin Anicic'in yanı sıra tedavileri süren Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı.

Kiralandıkları takımdan dönen Abdülkerim Bardakçı ve Savaş Polat'ın yanı sıra Konyaspor'un pilot takımı 1922 Konyaspor’dan Ekrem Kayılıbal, Seydi Kayasoy, Güray Gazioğlu ile Konyaspor altyapısından yetişen Hüseyin Mert Uyanıker'in de yer aldığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Oyuncular, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından koşu, açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

Kütahya'daki orman yangınlarının yıldırım düşmesinden çıktığı belirlendi

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

GÜNCELLEME - Bodrum'da kuvvetli yağış ve rüzgar etkili oldu

Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

Suruç'ta sokaklar grafitiyle renkleniyor

Şehitkamil’de yeni üretim sahası oluşturuluyor

Şehitkamil’de yeni üretim sahası oluşturuluyor

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Attığını vuran 400 sporcu Tokat’ta buluştu

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Konya Namaz Vakitleri 10 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:54
Öğle
13:00
İkindi
16:48
Akşam
19:57
Yatsı
21:23

Konya Nöbetçi Eczaneler10 Ağustos Pazartesi

Eda Altındağ Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Çay Eczanesi
Selcuklu
İrem Eczanesi
Selcuklu
Nar Eczanesi
Selcuklu
Sergül Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Konya tarihi ve kültürü Konya Kitapçısı’nda meraklılarını bekliyor

Konya tarihi ve kültürü Konya Kitapçısı’nda meraklılarını bekliyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

Kulu’da minibüsle otomobil çarpıştı

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.