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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencisi 6 yaşında ilk resim sergisini açtı

21.01.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencisi 6 yaşında ilk resim sergisini açtı

İSTANBUL (AA) - İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursa İnegöl Kampüsünde eğitim gören 6 yaşındaki Göksu Koyuer, ilk resim sergisini okul kampüsünde açtı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, Kolej, öğrencilerinin geleceklerine ışık tutuyor. Onları küçük yaştan itibaren izliyor ve yetenekleri doğrultusunda yönlendiriyor. Bu misyon ile öğrencilerin yeteneklerini sergileyebilecekleri fırsatlar yaratarak, özgüvenli bireyler yetiştiriyor. Bu misyonla yetişen öğrencilerden bir tanesi olan Koyuer, yaklaşık 40 resmin yer aldığı ilk resim sergisini açtı.

İlk resim sergisini açmasının heyecanı ve mutluluğunu yaşayan Göksu Koyuer sergi açılışında, "Annem ve babam sayesinde resim yapmayı öğrendim. Resim yapmaya ilk önce karalamalarla başladım. Resim sergisinden kazanacağım parayla sokak hayvanlarına mama alacağım." ifadelerini kullandı.

Göksu'nun annesi Filiz Koyuer ise, "Göksu resim yapmayı çok seviyor. Ben de ona destek oldum. Doğa ailesinin bize sergi konusunda büyük desteği oldu. Bu sergi Göksu'yu oldukça mutlu etti. Göksu hayvanları çok seven bir çocuk. Tabii bu sergi diğer çocuklara da ilham verdi. Çok muazzam dönüşler aldık. Göksu sergiden kazanacağı paranın sokak hayvanlarına mama olarak verilmesinden çok mutlu oldu, biz de mutlu olduk." açıklamasında bulundu.

Sergi açılışına katılan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da Göksu'yu tebrik ederek başarılar diledi.

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