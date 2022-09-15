İTÜ'nün 250'nci akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 250. yılını kutlayan İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 2022-2023 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Törende İTÜ 250. Yıl Türk Müziği Korosu müzik dinletisi sundu.

Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, konuşmasında, 2023'ün geleceğe odaklandıkları, geleceği dönüştürme yönünde önemli adımlar atacakları bir yıl olacağını söyledi.

AR-GE, dijitalleşmede, eğitim altyapısı ve uluslararası ilişkiler alanlarında önemli adımlar attıkları 2021'i "Hamle Yılı" olarak adlandırdıklarını hatırlatan Koyuncu, "Salgının etkilerinin azalmaya başladığı ve yeniden yüz yüze eğitime geçtiğimiz 2021-2022 akademik yılı ile üniversitemizdeki tüm birimlerimizde bir dönüşüm başlattık. Bu nedenle 2022 yılı da bizim açımızdan 'Dönüşüm Yılı' oldu. Kısacası, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirdiklerimizle gelecek vizyon hedeflerimiz için ciddi adımlar da attık." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmaların kendilerine büyük bir motivasyon da aşıladığını belirten Koyuncu, 2023 yılı özdeyişi olarak "Geleceği Dönüştürmek" konusunu belirlediklerini söyledi.

Yakın gelecekte, sürdürülebilirliğin çok daha önem kazanacağını, bir araştırma üniversitesi kimliğiyle dönüşümün ve dönüştürmenin gücünü ortaya koymaya çalışacaklarını ifade eden Koyuncu şunları kaydetti:

"Bu sene dereceye giren öğrencilerimizden aramıza daha fazla katılım olurken bütün bölümlerimizin taban puanlarında ortalama yüzde 10 ila 20 oranında bir yükselme oldu. Özellikle son iki yıldır YKS'de ilk 1000'e giren öğrencilerimizden yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 2022 YKS'de ilk 1000'den toplam 98 öğrencimiz bu yıl İTÜ'yü tercih etti. Çoğunlukla sayısal bölümden öğrenci aldığımız da göz önünde bulundurulursa, yüzde 10 gibi çok ciddi bir orandan bahsediyoruz."

Konuşmaların ardından, İTÜ'ye en yüksek derece ile yeni kayıt yaptıran öğrencilere tebrik belgeleri verildi.

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren proje takımlarına da tebrik belgeleri takdim edildi.

