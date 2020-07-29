İvrindi de camiler bayrama hazırlandı

İvrindi ilçesinde, İlçe genelindeki tüm camilere dezenfekte noktaları oluşturuldu. İvrindi Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı’nda Bayram namazı ve diğer vakitlerde yoğunluk yaşanma ihtimaline karşı önlemlerini sıklaştırdı.

Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’in talimatıyla 4 ilçe merkezi ve 65 kırsal mahalle olmak üzere 69 mahallede bulunan 93 camiye dezenfekte noktaları oluşturuldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir önceki Ramazan Bayramı’nı bir arada geçiremeyen vatandaşın Kurban Bayramı’nda bir araya gelerek oluşabilecek yoğunluk sebebiyle bir takım tedbirler aldıklarını dile getiren Başkan Cengiz, “ Nihayetinde kurban bayramına erdik. Kurban Bayramını ailesi ve sevdikleriyle geçirmek isteyen hemşehrilerimiz şimdiden memleketlerine dönüş hazırlıklarına başladı. İlçe genelinde şu an için bir vaka söz konusu değil:Ancak, Bayram dolayısıyla çevre il ve ilçelerden memleketimize Bayram için dönüşler olacak. Tedbirlerimizi aldık. Bu tedbirlerin biri de daha önce ilçe merkezi kamu kurum ve kuruluşlarına oluşturduğumuz dezenfekte noktalarını genişleterek ilçe genelinde bulunan 93 adet camiye yaydık. Bayram namazı ve vakit namazlarında yaşanabilecek yoğunluğa karşı hijyen kuralına istinaden ekiplerimizce bu çalışmayı başlattık. Bugün itibariyle ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Camilerimiz ibadete açılmadan önce detaylı temizlik çalışması yürütmüştük, bu oluşturmuş olduğumuz dezenfekte noktası ile ibadete hazır hale getirdik. Hemşehrilerimizin Kurban Bayramında yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle tedbiri elden bırakmamasını maske, mesafe, hijyen kurallarını ihmal etmeyerek tedbirlerini almalarını, temastan kaçmalarını önemle rica ediyorum. Kıymetli hemşerilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı şimdiden kutlu olsun” dedi.

