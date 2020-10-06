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İvrindi’ de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temassız Dezenfektan Üretti

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.10.2020 13:54 | Son Güncelleme

İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, okulların dezenfektan standı ihtiyacının çözümü için Özel Büro ekibine talimat verdi.

İvrindi’ de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temassız Dezenfektan Üretti

İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, okulların dezenfektan standı ihtiyacının çözümü için Özel Büro ekibine talimat verdi. Özel Büro, ekibe İ. Sefa Giray Bozören Bilişim Öğretmeni Habil Odabaşı, İvrindi İmam Hatip Lisesi Müdürü Tahsin Kıvrak ve Müdür Yardımcıları Fatih Acar’ı ve İsmail Hakkı Gün’ü ekibe dahil olurken, temassız dezenfektan cihazı üretme kararı alındı.
Düzenlenen toplantının sonucunda, ayak basmalı dezenfektan standı yerine sensörlü temassız dezenfektan cihazı yapabilecek teknik bilgiye vakıf olunduğu kaydedilirken, virüsün yayılım hızını en aza indirmek ve yaşı küçük öğrencilerin ayak basmalı standı kullanamayacakları göz önüne alınarak temassız dezenfektan standı üretilmesinin daha iyi olacağı kararına varıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, anlatılan teknik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi konusunda proje ekibinin hemen işe koyulması talimatını verdi. Yapılan çalışmada, gerekli araç ve gereçlerin temini ile birlikte üçüncü günün sonunda sorunsuz çalışan temassız dezenfektan cihazı üretimi gerçekleştirildi. Ekibi kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, “Olası teknik aksaklıkların takibinin yapıldığı bir haftalık süreçte cihazda herhangi bir arıza meydana gelmemesi üzerine seri üretime geçildi. İlk etapta 5 adet dezenfektan cihazı üretilerek İvrindi Belediyesi’ne ve İvrindi Devlet Hastanesine teslim edildi. İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, ortaya çıkan çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İvrindi Devlet Hastanesinden Dr. Korkmaz Oruç da, cihazın verimliliği ve ihtiyaca cevap vermesinden dolayı bizlere ve ekibimize teşekkür etti. Cihazların üretimine devam edilecek” dedi.

İvrindi’ de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temassız Dezenfektan Üretti

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