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İvrindi rengarenk oldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin başlattığı peyzaj çalışmaları ile ilçe rengarenk oldu.

İvrindi rengarenk oldu

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin başlattığı peyzaj çalışmaları ile ilçe rengarenk oldu. Ekipler önemli noktalar başta olmak üzere birçok park ve yeşil alanda çiçek ekimi yaparak vatandaşlara görsel şölen yaşatıyor.
Ördek ağzı, Çin Karanfili, sarkan petunya, ceylan gözü, rozet, gazanya ve Bodrum Papatyası başta olmak üzere binlerce bitkinin dikimi gerçekleştirildi. Yıl boyunca periyotlar ile bakım ve yenileme çalışması yapılan yeşil alanlar vatandaşların büyük beğenisini topluyor. İlçenin önemli noktalarında böylesi çalışmalar yapılmasından dolayı memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti.
İlçede yeşillendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Ak Partili İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “ Her mevsim havasında yaşayınca güzel. Her baharın ayrı bir güzelliği, ayrı bir heyecanı mevcut. Bizler ilçe genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürürken, estetik görünüme önem vermeyi de ihmal etmiyoruz. İlçemize uğrayan vatandaşlarımızın ve dışarıdan gelen misafirlerimizin ilk göze çarpan noktası ilçe yol çatından itibaren ilçe merkezine uzanan bölümü ve Atatürk meydanımızı farklı çiçeklerle süsleyip renk cümbüşü oluşturduk. Gene bir diğer uğrak noktalarımız arasında kapalı Pazar yeri ile sanayi güzergahında bulunan orta refüjde de ekiplerimizin zemin hazırlama çalışmalarına devam ediyor. Ekilen alanlarımız periyodik olarak sürekli bakım halinde olacak. İlçe sınırları içerisinde bulunan tüm yeşil alan ve parklarda çiçek ekimi başta olmak üzere peyzaj çalışması devam edecek” dedi.

İvrindi rengarenk oldu

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