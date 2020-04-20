YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. İvrindi stadına 500 kişilik tribün

İvrindi stadına 500 kişilik tribün

BALIKESİR HABERLERİ  | 20.04.2020 13:47 | Son Güncelleme

İvrindi İlçe stadyumu yeni ve modern tribününe kavuşuyor.

İvrindi stadına 500 kişilik tribün

İvrindi İlçe stadyumu yeni ve modern tribününe kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı stadyuma 500 kişilik portatif tribün yapılmasını onayladı.
Yıllardır spor ile bağdaşan bir ilçe konumunda olan ve önceki yıllarda toprak olan stadyumun zeminini sentetik olarak değiştirilen İvrindi İlçe Stadyumu’na bir yenilik daha eklenerek 500 kişilik yeni portatif tribün kazandırılıyor. Başkan Cengiz “Sporu seven, spor ile iç içe olan bir ilçeyiz. Bunu da gerçekleştirilen turnuvalarda halkımızın heyecanından da çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Geçen yıl Belediye Başkanlığına seçildiğimizde sporseverlere sözümüz vardı. Stadyumumuzun soyunma odalarını yeniledik. Yaz turnuvalarında ve Belediye Spor Kulübümüzün maçlarını izlemeye gelen vatandaşlarımızın kale arkalarında maç izleyecek bir yere sahip olamadıklarını gördük. Belediye imkanlarımız dahilinde kale arkasında maç izleme imkanı sağladık" şeklinde konuştu.
İvrindi halkının spor ile iç içe yaşadığını belirten Başkan Cengiz “ İlçemiz yedek kulübelerinin arkasına, soyunma odalarının girişinin sağ tarafına yapılması hedeflenilen 500 kişilik protokol ve seyirci tribünü ilçemiz için çok büyük kazanç. Şehrimize bu güzel yatırımları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve bu tribünün kazandırılmasında yapmış olduğu girişimlerden dolayı Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İvrindi stadına 500 kişilik tribün

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku Yumruk yumruğa saldırı! Diskalifiye şoku
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:17
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:58
Yatsı
21:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Dinç Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Büyük Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Elif Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Yaralı ebabil kuşuna esnaf sahip çıktı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Balıkesir Valiliğince seyahat kısıtlamasıyla ilgili yeni önlem alındı

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

Semt pazarlarına virüs kısıtlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.