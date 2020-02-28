İvrindi’de anaokulu öğrencileri tiyatro ile tanıştı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Vilayetler Birliği Gediz Çivi Anaokulu Müdürü Fatma Çetinkabadayı öncülüğünde kurulan tiyatro grubu, anaokulu öğrencileri için oynadı. Tiyatro grubunun sahnelediği " Yarım Kilo Üzüm Bir Tutam Tebessüm” adlı oyun büyük ilgi gördü.

Oyunu, anaokulu öğrencilerinin yanı sıra, Kaymakam Fatma Turhan Keser, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Yücel ile öğretmenlerde izledi. Tiyatro gösterimi birbirinden eğlenceli anlara sahne oldu. "Yarım Kilo Üzüm Bir Tutam Tebessüm" adlı oyunda öğretmen, öğrenci ve sağlık personeli görev aldı. Oyunda görev alanları kutlayan Kaymakam Fatma Turhan Keser, oyunun yazarı Öğretmen Fatma Çetinkabadayı ile oyunda görev alanlara teşekkür belgesi verdi. Oyunun diğer okullarda da sahneleneceğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, “İlçemizde böyle bir ekibin kurulmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oyunun diğer okullarda da sergilenmesi adına çalışmalar başlattık. Kırsal okullarımızdaki öğrencilerde bu oyunu izlesin istiyoruz. Tiyatro ekibini kutluyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.

