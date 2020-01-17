İvrindi’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

İvrindi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, İl genelinde gerçekleştirilen sportif yarışmalarda ve hafızlıkta dereceye giren öğrencileri kabul etti. Çeşitli branşlarda derece yapan öğrenciler ile tek tek ilgilenen Yücel, tebrik ederken, ödüller verdi.

Hafızlık, güreş ve atletizm de başarı gösteren öğrencileri beden eğitimi öğretmenleri ile birlikte kabul eden Müdür Mustafa Yücel, ikramlarda bulundu ve öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlere de teşekkür eden Yücel, “İlçemizde eğitim öğretimi her alanında başarılı kılmak adına tüm paydaşlarımızla birlik içinde yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Yalnız akademik anlamda değil sportif kültürel ve sanatsal etkinliklerde de ilçemizi ön plana çıkarmak için göstermiş olduğunuz gayretten dolayı öncelikle sizi kutluyorum. Daha sonra da, sizlerde büyük emeği olan değerli okul yöneticileri ve öğretmenlerinizi tebrik ediyorum" dedi. Öğrencilere çeşitli hediyelerde takdim eden Yücel, başarılarının devamını diledi.



