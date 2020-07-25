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İvrindi’de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 25.07.2020 16:57 | Son Güncelleme

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, şiir okuma ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen güzel şiir okuma yarışmasında dereceye giren Anadolu İmam Hatip Lisesi‘nden Hayrunnisa Yücel, Şehit Turan Kurt Orta Okulu’ndan Tuğba Akdemir ve resim yarışmasında dereceye giren Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya Ortaokulu’ndan Fatma’nın Başçıoğlu ile İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Şehit Turan Kurt Ortaokul Müdürü Veysel Erikli ve Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya Ortaokulu Müdürü Nevzat Demirel, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’i ziyaret etti.Başarılı öğrencileri ve okul müdürlerini makamında kabul eden Yusuf Cengiz, öğrencilere ödüller verdi.

İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, şiir okuma ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü münasebetiyle ilçe genelinde düzenlenen güzel şiir okuma yarışmasında dereceye giren Anadolu İmam Hatip Lisesi‘nden Hayrunnisa Yücel, Şehit Turan Kurt Orta Okulu’ndan Tuğba Akdemir ve resim yarışmasında dereceye giren Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya Ortaokulu’ndan Fatma’nın Başçıoğlu ile İvrindi İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, Şehit Turan Kurt Ortaokul Müdürü Veysel Erikli ve Gökçeyazı Şehit Rıdvan Çetinkaya Ortaokulu Müdürü Nevzat Demirel, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’i ziyaret etti.
Başarılı öğrencileri ve okul müdürlerini makamında kabul eden Yusuf Cengiz, öğrencilere ödüller verdi. Her zaman eğitime destek olduklarını anlatan Cengiz, ”15 Temmuz, milletin gücünden büyük güç olmadığını bütün dünyaya gösterdiğimiz tarihî bir gecedir. Bu asil halk, Çanakkale’yi yaşayan, Çaldıran’ı yaşayan, Kurtuluş savaşını yaşayan, Sakarya’yı yaşayan dedelerin torunları bu hainlere meydan bırakmadı. Çıplak elleriyle tankları durdurdular, sokaklara koştular. Söz konusu bayrak ise, ezan ise, vatan ise gerisi teferruattır diyerek herkes sokağa çıktı. 15 Temmuz ölümü öldüren gecedir. 15 Temmuz İhaneti öldüren gecedir. Hainlere karşı direnen bu halkın kahramanlık destanıdır, özgürlük destanıdır. Bu halkın ülkeye sahip çıkma destanıdır.Bu tarihi günü unutmamak adına seslendirdikleri şiirler, o günde yaşanmışlıkları çizdikleri resimlerle anlatan öğrencilerimiz sayesinde bir kez daha duygu dolu anlar yaşadık. Öğrencilerimizi bu günlere getiren ve başarılarının en büyük pay sahibi başta aileleri olmak üzere emeği geçen tüm öğretmenlerini kutluyorum. Bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

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Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Kesen Eczanesi
Merkez
Seymen Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Gültekin Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Atlı Eczanesi
Bandirma
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