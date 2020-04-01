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İvrindi’de caddeler köpüklü ve fırça ile yıkandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 01.04.2020 17:44 | Son Güncelleme

İvrindi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İtfaiye işbirliği ile yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve halkın yoğun kullandığı alanları köpüklü su ile yıkayarak dezenfeksiyon çalışması yaptı.Rutin olarak yapılan genel temizliğinin yanı sıra dünya genelinde tehdit oluşturan korona virüse karşı çalışmalarını yürüten ekipler, Özcan caddesi, Edremit caddesi, Zübeyde Hanım caddesi, Belediye meydanı, şafak meydanı olmak üzere ana arterleri sabunlu su ile detaylı temizlikten geçirerek “Sokaklar bize emanet” dediler.Belediyenin hijyen konusunda çalışmalarını eksiksiz sürdürdüğünü dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “Korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor.

İvrindi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve İtfaiye işbirliği ile yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve halkın yoğun kullandığı alanları köpüklü su ile yıkayarak dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Rutin olarak yapılan genel temizliğinin yanı sıra dünya genelinde tehdit oluşturan korona virüse karşı çalışmalarını yürüten ekipler, Özcan caddesi, Edremit caddesi, Zübeyde Hanım caddesi, Belediye meydanı, şafak meydanı olmak üzere ana arterleri sabunlu su ile detaylı temizlikten geçirerek “Sokaklar bize emanet” dediler.
Belediyenin hijyen konusunda çalışmalarını eksiksiz sürdürdüğünü dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, “Korona virüs ile mücadelemiz devam ediyor. İlçe merkezindeki cadde ve sokakları ilaçlı su ile baştan aşağı temizliyoruz. İvrindi’li hemşerilerimizin sağlığını korumaya yönelik tedbirler almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz evde kalarak kendilerini ve sevdiklerinizi korumaya devam etmesi. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz sokaklardayız, sizlerin sağlığı için İvrindi’nin bütün sokaklarını dezenfekte ediyoruz, aralıksız bir şekilde de etmeye devam edeceğiz” dedi.

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