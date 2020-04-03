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İvrindi’de hırsızlar çiftliğin trafosunu çaldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde 4 hırsız şüphelisi çiftlikten akım trafosu, kontrol rolesi ve kablo çaldıkları şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden B.

İvrindi’de hırsızlar çiftliğin trafosunu çaldı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde 4 hırsız şüphelisi çiftlikten akım trafosu, kontrol rolesi ve kablo çaldıkları şüphesiyle jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İvrindi İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden B. K. isimli mağdur şahıs, Kocaeli mahallesinde bulunan çiftliğinden 15 bin lira değereinde 1 adet 400-5 Akım Trafosu, 1 adet 12 CS reaktif güç kontrol rölesi, 1 adet termik manyetik şartel ve 120’lik kablonun çalındığını beyan ederek şikayetçi oldu. Olayın öğrenilmesini müteakip Balıkesir İstihbarat Şube ekipleri ve JASAT timleri ile yapılan ortak çalışma sonuncunda, M.E.M., O.D., A.Ş. ve A.F.T. isimli şahısların hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilmiş, çalınan malzemeler yapılan arama sonucunda bulunarak, mağdur B. K. isimli şahsa teslim edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yakalanarak gözaltına alınan M.E.M., O.D., A.Ş. ve A.F.T. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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