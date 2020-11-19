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İvrindi’de meydanlar bu kış çiçekler açacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.11.2020 14:36 | Son Güncelleme

İvrindi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Atatürk Meydanı başta olmak üzere ilçenin uğrak noktalarına kış lahana çiçeği ekerek güzelleştirecek.Baharın gelmesi ile yürütülen peyzaj çalışmalarında Ördek Ağzı, Çin Karanfili, Sarkan Petunya, Ceylan Gözü, Rozet, Gazanya ve Bodrum Papatyası başta olmak üzere binlerce bitkinin dikimini gerçekleştiren İvrindi Belediyesi kışın gelmesi ile Atatürk meydanı ve ilçenin farklı noktalarına renk katmak istiyor.Başkan Cengiz’in talimatıyla peyzaj çalışmalarına başlayan Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kış lahana çiçeği ekimi için zemin düzenleme çalışmalarına başladı.Bu kış İvrindi’ renkli ve mis kokulu geçecek diyen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Önceki zamanlarda ilçe genelinde peyzaj çalışmaları yürüterek renk kattığımız, binlerce çiçeği toprakla buluşturduğumuz İvrindi’de bu kış da aynı görsel şöleni yakalama hedefindeyiz.

İvrindi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Atatürk Meydanı başta olmak üzere ilçenin uğrak noktalarına kış lahana çiçeği ekerek güzelleştirecek.
Baharın gelmesi ile yürütülen peyzaj çalışmalarında Ördek Ağzı, Çin Karanfili, Sarkan Petunya, Ceylan Gözü, Rozet, Gazanya ve Bodrum Papatyası başta olmak üzere binlerce bitkinin dikimini gerçekleştiren İvrindi Belediyesi kışın gelmesi ile Atatürk meydanı ve ilçenin farklı noktalarına renk katmak istiyor.
Başkan Cengiz’in talimatıyla peyzaj çalışmalarına başlayan Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kış lahana çiçeği ekimi için zemin düzenleme çalışmalarına başladı.
Bu kış İvrindi’ renkli ve mis kokulu geçecek diyen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ Önceki zamanlarda ilçe genelinde peyzaj çalışmaları yürüterek renk kattığımız, binlerce çiçeği toprakla buluşturduğumuz İvrindi’de bu kış da aynı görsel şöleni yakalama hedefindeyiz. Lahana çiçeği diye bilinen kış çiçeğini toprakla buluşturacağız. Kısacası İvrindi yine çiçek açacak” dedi.

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