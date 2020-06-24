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İvrindi’de restorana kumar baskını

BALIKESİR HABERLERİ  | 24.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan restorana baskın düzenledi.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde polis ekipleri kumar oynanan restorana baskın düzenledi. Restoranda kumar oynayan 4 kişiye sosyal mesafe ve kumar oynamadan 17 bin 500 lira ceza uygulandı.
Edinilen bilgiye göre İvrindi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İvrindi ilçesi Kurtuluş mahallesinde bulunan bir restoranda kumar oynandığı bilgisi aldı. Alınan duyum üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda içeride 4 şahsın iskambil kağıdı ile kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi. Restoranda kumar oynayanlara halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunmaktan A.K., İ.K., E.T. ve H.G. isimli şahıslara “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek” ve “Kumar Oynamak” fiillerinden toplamda 17 bin 500 TL idari para cezası uygulandı. Restoranda yapılan arama neticesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet fişek ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla işletme sahibi A.K. isimli şüpheli hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama” suçundan yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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