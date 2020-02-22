İvrindi’de zeka oyunları finali coşkusu yaşandı

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Akıl Oyunları Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen akıl ve zeka oyunları yarışması yoğun ilgi gördü. İlkokul ve Ortaokul düzeyinde 8 branşta düzenlenen turnuvaya bin 94 öğrenci katılırken, yarışmanın finali de 49 öğrencinin katılımı ile İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı.

İlçe finaline katılan 49 öğrencinin kıyasıya yarıştığı turnuva keyifli anlara sahne oldu. Çocukların düşünen, üreten ve karşılaştığı problem karşısında çözümler bulabilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak için düzenlenen etkinlikte büyük heyecan yaşandı. Dereceye giren öğrencilerin madalyaları, Kaymakam Fatma Turhan Keser, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel ve Şube Müdürü Metin Çetinkaya tarafından verildi. Okullarda zeka oyunlarına ağırlık verdiklerini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yücel, “Bireysel ve grup oyunları ile öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu oyunlar öğrencilere kendini ifade edebilme fırsatı sunma açısından önemli. Arkadaşlık ve dostluk duygularını geliştirici, vakitlerini daha verimli geçirmeleri gibi bir çok etkiyi barındıran akıl ve zeka oyunlarına önem veriyoruz. Yarışmalara katılan tüm öğrencilerimize ve onlara emek harcayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

