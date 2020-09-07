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İvrindi’nin Kurtuluşu kutlandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 07.09.2020 18:16 | Son Güncelleme

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde ’7 Eylül İvrindi’nin’ Kurtuluşu Atatürk Meydanında düzenlenen program ile kutlandı.Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in de katıldığı Program Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde ’7 Eylül İvrindi’nin’ Kurtuluşu Atatürk Meydanında düzenlenen program ile kutlandı.
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in de katıldığı Program Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Belediye Başkanı Yusuf Cengiz yaptı. Cengiz, “ Bugün 7 Eylül. Düşman İşgalinden Kurtuluşumuzun 98. Yıl dönümü. Bu günde kutsal vatan topraklarına karşı vatan savunmasında 7’den 70’e mücadele veren ve bu uğurda şehadet şerbetini içmiş İvrindili şehitlerimizi şükranla, rahmetle yad ediyorum. Ecdadımız bu vatan uğruna şehit oldular. Onlar ki Türk yurdunun, Anadolu’nun düşman altında çiğnenmesine izin vermediler. Sultan Alparslan’ın “Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır” sözüne sadık kalarak canlarını vatan uğruna feda ettiler" dedi.
İvrindi’de de destanlar yazıldı
Başkan Cengiz konuşmasının devamında, "Kuva-yi Milliye’nin en güçlü olduğu Balıkesir’de memleketin her safında olduğu gibi İvrindi’de de destanlar yazıldı. Koca Tevfik ve müfrezesi İvrindi’nin dağlarında, Sındırgı, Savaştepe ve Bergama cephesinde köy köy düşman güçlerine karşı savaştı. Hemen yanı başımızda Dadalar deresinin hikayesini hepimiz biliriz. Savaşmaya giden erlerin eşleri ve bebekleri Dadalar deresinde topluca şehit edildiler. Zalimliğin düşmanlığın sınırı olmadığını o günlerde samanlıkların yakıldığı, malların yağma edildiği, çocukların ağızlarının kurşunlandığı o günlerde görülmüştür. İşte böyle bir ortamda savaşın, ihanetin, kalleşliğin, hainliğin ve ateşin arasında 16 Mayıs 1919’da Balıkesirliler okuma yurdunda toplanarak düşmana karşı mücadele kararı aldılar. 19 Mayıs 1919’da Kuva-yi Milliye ruhunun oluştuğu Alaca Mescit’te toplanarak Heyet-i Merkeziye’yi kurdular. 29 Mayıs 1919’da 72. Alayın yanında Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Havran’lılar daha sonra da Akhisar, Soma, Sındırgı, Bigadiç, Savaştepe ve İvrindi’liler Milli Mücadele’ye katıldı. Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı yönetiminde başlayan Milli Mücadele hareketi kısa sürede Gönen dağlarında Nuri Efe, Edremit dağlarında Akça, Dalkıran, Mehmet efeler, İvrindi dağlarında Koca Müdür ve Tevfik Bey’le birleşerek Yunanlılara ağır kayıplar verdirdiler. Balıkesir’in kahraman evlatları 1922 yılının Haziran ayında Türk ordusunun harekete geçeceğini haber alınca tüm köyleri organize ederek düşman karakollarına ve haberleşme hatlarına nasıl müdahale edilebileceğinin planlarını yapmaya başladılar. 6 Eylül’de Balıkesir, 7 Eylül’de İlçemiz düşman işgalinden kurtuldu. Bu duygu ve düşüncelerle İlçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl dönümünü kutluyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Devletimizin bekası, Milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlük ve bağımsızlığımız için İstiklal Harbi’nde mücadele eden, emeği geçen şehit ve gazilerimize Allah’tan rahmet ediliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.

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