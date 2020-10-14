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İvriz Barajı'nda konaklayan pelikan sürüsü güzel görüntü oluşturdu

KONYA HABERLERİ  | 14.10.2020 21:01 | Son Güncelleme

İvriz Barajı'nda konaklayan pelikan sürüsü güzel görüntü oluşturdu

Konya'nın Halkapınar ilçesindeki İvriz Sulama Barajı'nda bir gece konaklamak için gelen yaklaşık 300 ak pelikan cinsi kuş, gün batımıyla güzel görüntüler oluşturdu.

İç Anadolu Bölgesinde kuş göç yolu üzerinde bulunan Halkapınar İvriz Barajı, bölge için olduğu kadar yaban hayat için de önemli bir yere sahip bulunuyor.

Yıl boyunca angut ördeği, boz ördek, yeşilbaşlı ördek, flamingo, sakar meke, balıkçıl ve çamurcul gibi çok sayıda kuş türüne yaşam alanı ve göç güzergahı olan İvriz Barajı, sayıları 300'ü bulan ak pelikan sürüsüne de ev sahipliği yaptı.

Akşam üzeri İvriz Barajı'na inen pelikan sürüsü, gün batımıyla güzel görüntüler oluştururken, bölgedeki amatör balıkçılar da anın tadını çıkardı.

Amatör olta balıkçısı Ramazan Aktaş, baraja zaman zaman arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve balık tutmak için geldiklerini belirterek, "Önce leylek sandım ama pelikanmış. Baraj üstünde 3-4 tur attıktan sonra göle büyük bir gürültüyle indiler. İniş anları çok güzeldi. İlk defa bu kadar çok kuş sürüsünü bir arada gördüm. Gün batımı ile gördüğüm manzara karşısında adeta büyülendim." dedi.

Cihan Onat da akşam saatlerinde gelen pelikanların, Aydos Dağı'na doğru göç yollarına devam ettiklerini kaydetti. Onat, doğanın ve canlıların korunmasının önemli olduğunu ifade etti.

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