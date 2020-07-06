İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncuları kimler? Elçin Sangu'nun partneri belli oldu

Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen, 'İyi Günde Kötü Günde' dizisi ile seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncu kadrosunda Elçin Sangu'yla birlikte Seda Bakan, Mert Fırat, Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Osman Alkaş, Derya Alabora, Yasemin Allen ve Ali Yağcı bulunuyor.



O3 Medya imzası taşıyan dizide senaryoyu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil kaleme alacak. Yönetmen koltuğunda ise Barış Erçetin oturacak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Yeni başlangıçlar, baş döndürücü bir aşk ve evliliğe giden hayaller… Peki tüm bu planlar kaderin beklenmedik hamlesi ile alt üst olursa? Leyla, Sarp ve Melisa’nın birbirine düğümlenen ilişkileri izlenlere kahkahaları anlar vadediyor.

İyi Günde Kötü Günde,sürükleyici hikayesi ve eğlenceli anlatımıyla yeni sezona iddialı girmeye hazırlanıyor. Çekimlerine önümüzdeki hafta İstanbul’da başlanacak olan dizi yakında Star TV'de yayınlanacak.

