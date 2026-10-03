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Gözlerden uzak yaşıyordu! Şükrü Özyıldız kardeşi Burcu Özyıldız'ı evlendirdi

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Öznur Yaslı İkier

Son olarak Kuruluş Orhan dizisinde rol alan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız kendisinden iki yaş küçük olan ve gözlerden uzak sade bir yaşam süren kız kardeşi Burcu Özyıldız'ı evlendirdi. Şükrü Özyıldız'ın kardeşinin nikahından görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Akıncı, Ruhun Duymaz, Karadut, Aşk Taktikleri, Zeytin Ağacı ve Kuruluş Orhan gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız şimdi de kardeşi Burcu ile gündeme geldi.

Ünlü ismin kendisinden sadece iki yaş küçük olan ve gözlerden uzak sade bir yaşam sürmeyi tercih eden kız kardeşi Burcu Özyıldız sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Gözlerden uzak yaşıyordu! Şükrü Özyıldız kardeşi Burcu Özyıldız ı evlendirdi 1

Şükrü Özyıldız'ın kız kardeşinin elinden tutarak onu nikah alanına yürüttüğü anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gözlerden uzak yaşıyordu! Şükrü Özyıldız kardeşi Burcu Özyıldız ı evlendirdi 2

YORUM YAĞDI
Şükrü Özyıldız ve kardeşinin o görüntülerine sosyal medyada; 'Dünyanın en güzel abisi', 'Annesiz büyüyen iki kardeş ve o kardeşlerden birinin en mutlu günü', 'Çok güzel görünüyorlar', 'Abartısız ve samimi', 'Gelinliği çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Gözlerden uzak yaşıyordu! Şükrü Özyıldız kardeşi Burcu Özyıldız ı evlendirdi 3

Abisinin aksine şov dünyasını ve oyunculuğu seçmeyen Burcu Özyıldız kariyerine profesyonel olarak pilates eğitmenliği yaparak devam ediyor.

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Şükrü Özyıldız
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