Gözlerden uzak yaşıyordu! Şükrü Özyıldız kardeşi Burcu Özyıldız'ı evlendirdi

Akıncı, Ruhun Duymaz, Karadut, Aşk Taktikleri, Zeytin Ağacı ve Kuruluş Orhan gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız şimdi de kardeşi Burcu ile gündeme geldi.

Ünlü ismin kendisinden sadece iki yaş küçük olan ve gözlerden uzak sade bir yaşam sürmeyi tercih eden kız kardeşi Burcu Özyıldız sade bir törenle nikah masasına oturdu.

Şükrü Özyıldız'ın kız kardeşinin elinden tutarak onu nikah alanına yürüttüğü anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Şükrü Özyıldız ve kardeşinin o görüntülerine sosyal medyada; 'Dünyanın en güzel abisi', 'Annesiz büyüyen iki kardeş ve o kardeşlerden birinin en mutlu günü', 'Çok güzel görünüyorlar', 'Abartısız ve samimi', 'Gelinliği çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Abisinin aksine şov dünyasını ve oyunculuğu seçmeyen Burcu Özyıldız kariyerine profesyonel olarak pilates eğitmenliği yaparak devam ediyor.