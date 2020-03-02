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‘İyi, Kötü&Ekonomi’ kitap müzakeresi SAÜ’de yapıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 02.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Sakarya (SAÜ) Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ‘Kitap Müzakereleri’ kapsamında, Tomas Ledgacek’in “İyi, Kötü&Ekonomi” kitabı müzakere edildi.İSEFAM Seminer Salonu’nda yapılan müzakerenin başkanlığını, Dr.

Sakarya (SAÜ) Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ‘Kitap Müzakereleri’ kapsamında, Tomas Ledgacek’in “İyi, Kötü&Ekonomi” kitabı müzakere edildi.
İSEFAM Seminer Salonu’nda yapılan müzakerenin başkanlığını, Dr. Öğr. Üyesi Kenan Göçer yaptı. ’Efsanelerdeki ekonomik düşünce ve günümüz ekonomilerindeki efsaneye bakış’ Kitapta ‘meta ekonomi’ üzerinde durulduğunu belirten Kenan Göçer, “Bugün ekonomi kavramıyla ilgili sadece formüllerden oluşmuş bir algı söz konusu. Kitapta vurgulanan mesaj ise; iktisatçı olabilmek için ya iyi bir felsefe ya da iyi bir matematik bilmek gerektiğidir. Sadece iktisat üzerine çalışan biri, asla iyi bir iktisatçı olamaz. Dolayısıyla kitapta meta ekonomi, yani ekonomi ötesine çağrışım yapılıyor. İktisat, Gılgamış Destanı’ndan okunmaya çalışılmış. Bundan 4 bin yıl öncesi. Efsanelerdeki ekonomik düşünceyle günümüzdeki ekonomi kavramını karşılaştırınca; bugün iktisadi kalkınma için insani ilişkilerden feragat edilmesi gerekir” dedi.
Müzakere, katılımcıların soru ve yorumlarının alınmasının ardından sona erdi.

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