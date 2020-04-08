YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Yücel, "Çiftçi heyeti oluşturulmalı"

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Yücel, "Çiftçi heyeti oluşturulmalı"

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, şehir dışından gelen ithal gübrelerin satış fiyatlarının kontrol altına alınmasını, çiftçi heyeti kurulması ve çiftçilerin dertlerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi."Korona virüs belasıyla ugraşırken, bilelim ki, yazın aç kalabiliriz" diyen Kazım Yücel, "Hatta dahası da var bu kez paramızla ithalat dahi yapacak ülke bulamayız.

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Yücel, "Çiftçi heyeti oluşturulmalı"

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, şehir dışından gelen ithal gübrelerin satış fiyatlarının kontrol altına alınmasını, çiftçi heyeti kurulması ve çiftçilerin dertlerinin dinlenmesi gerektiğini söyledi.
"Korona virüs belasıyla ugraşırken, bilelim ki, yazın aç kalabiliriz" diyen Kazım Yücel, "Hatta dahası da var bu kez paramızla ithalat dahi yapacak ülke bulamayız. Sanayicimize, işçimize, işverenimize, evde ihtiyaç sahibimize nasıl sahip çıkmaya çalışıyor isek, tarlası olan çiftçimize tohum, gübre, ve her tür imkanı seferber etmek için tamda bugün zamanı" diyerek şunları söyledi:
"Belediyeler, şehir dışından gelen ithal gübrelerin satış fiyatlarını kontrol altına almalı, Belediyeler, tohum satıcılarını kontrol altında tutmalı, karaborsayı önlemeli, Belediyeler, nohut üretimleri gibi konularda sılaj mikserleri gibi ihtiyaçları bölgelere hibe etmeli, Belediyeler, gübre ve tohum alımlarında ilk el olup, ciddi fiyat indirimleri saglayabilir.
Vali’lik ve kaymakamlıklarımız, ekim için bir bütçe ayırt etmeli ve tam tespitle yerine ulaştırmalı.
16 ilçe belediye başkanı ? Ziraat odası başkanları ? Kırsal alan muhtarları ? Bir çiftçi heyeti oluşturularak ve dertleri pür dikkat dinlenmeli"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan Kovid-19'a karşı sosyal girişimcilik programı

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Eskişehirli olta balıkçıları kaçak ağ atmanın engellenmesini istiyor

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Gölbaşı Belediyesinden böceklere karşı ilaçlama

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Samsung'un ankastre setlerde indirim kampanyası uzatıldı

Başkent’te market deposunda yangın

Başkent’te market deposunda yangın

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Denizli'de 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadın tutuklandı

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Nisan Çarşamba

İmsak
04:39
Sabah
06:05
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:15
Yatsı
20:35

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan Çarşamba

Derviş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Nur Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Cıngıllıoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Aslım Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Derman Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Korona korku sendromu oluştu"

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayseri'de 'yan Bakma' Cinayeti Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri'de 'yan Bakma' Cinayeti Sanıklarına Hapis Cezası

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

Pazar yerinde anne ile kızı silahla vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.