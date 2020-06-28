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İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı yemekte buluştu

ERZURUM HABERLERİ  | 28.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı, İl Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen kaynaşma yemeğinde buluştu.Erzurum’da bir otelde düzenlenen yemeğe İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, İYİ Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Arıcı, İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Tubay ve çok sayıda partili katıldı.Sınava girecek tüm öğrenci adaylarına başarılar dileyerek sözlerine başlayan İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, organizasyonda emeği geçen gençlik kolları teşkilatına teşekkür etti.

İYİ Parti Erzurum İl Teşkilatı, İl Gençlik Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen kaynaşma yemeğinde buluştu.
Erzurum’da bir otelde düzenlenen yemeğe İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, İYİ Parti İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Arıcı, İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Tubay ve çok sayıda partili katıldı.
Sınava girecek tüm öğrenci adaylarına başarılar dileyerek sözlerine başlayan İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar, organizasyonda emeği geçen gençlik kolları teşkilatına teşekkür etti.

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