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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Giresun'da partililere hitap etti:

19.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Millet bizi bağrına basıyor. Miting alanlarında olmayacak kalabalıklarla karşı karşıyayız. Kısacası millet bizi çağırıyor"

GİRESUN (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, "Millet bizi bağrına basıyor. Miting alanlarında olmayacak kalabalıklarla karşı karşıyayız. Kısacası millet bizi çağırıyor." dedi.

Aydın, partisinin Giresun İl Teşkilatınca bir düğün salonunda düzenlenen üye katılım töreninde yaptığı konuşmada, İYİ Parti teşkilatları olarak seferberlik haline geçeceklerini, üye yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Ocak ayından itibaren üyelerini aktive edecek bir programı devreye alacaklarını belirten Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sakın bana sormayın 'Seçim ne zaman olacak?' diye. Ne zaman olursa olsun. Askeriyede bir şey vardır, askerleri postalları ile yatırırlar 'Önemli olaylarda hemen müdahale edilebilsin.' diye. Herkes postallarıyla yatacak. Kadınımız, erkeğimiz, hepimiz. Aşkla sevdayla çalışmaya devam edeceğiz. Bu kara düzeni hep beraber bitireceğiz. Ne yapacağız, arkadaşlar üye yapmaya devam edeceğiz. Vazgeçmek yok. Yeni katılan arkadaşlarımız etrafından, çevrelerinden, tanıdıklarından üye yapmaya devam edecekler. Bütün eski üyelerimiz seferberlik haline gelecek. Ocak ayıdan başlayarak üyeleri aktive edecek bir programı devreye alacağız. Böylece 500 bin olan üye sayısına ulaşmış bir parti olarak bütün üyelerimizi aktive hale dönüştüreceğiz ve bir destan yazacağız."

Aydın, profesyonelce çalıştıklarını, şu anda sahayı en iyi kontrol eden partinin İYİ Parti olduğunu kaydederek, "Şu anda istek ve heyecanı zirvede olan yegane partiyiz. Biz gururla geziyoruz. Millet bizi bağrına basıyor. Miting alanlarında olmayacak kalabalıklarla karşı karşıyayız. Kısacası millet bizi çağırıyor. İYİ Parti'nin iktidarına hazır olun değerli arkadaşlar. Seferberliğe devam." ifadesini kullandı.

Koray Aydın, konuşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel ile partiye katılan üyelere rozet taktı.

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