İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 23 Nisan çocuk şenliğine katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneğinin (Korev) 23 Nisan çocuk şenliğine katıldı.

Akşener, Korev'in devlet koruması altında koruyucu aile yanında kalan çocukların katılımıyla Gençlik Parkı'nda düzenlediği şenlikte, çocuklarla sohbet etti, çocukların "Atatürk Sevgisi" adlı tiyatro oyununu izledi.

Akşener'e, şenlik alanındaki bir çocuk ailesini çizdiği resmi, Korev yetkilisi de Himaye-i Etfal kuruluşunu anlatan kitap hediye etti.

Korev'in şenlik alanındaki standından Gülizar Dişa'nın "İyi ki bize geldin", Yadigar Işıldar'ın "Kıyamıyorum Derken" adlı kitapları ile derneğin rozetini satın alan Akşener, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Akşener, Etimesgut'ta düzenlenen çocuk şenliğine de katılarak, çocukların çuval ve yumurta yarışmasını izledi.

