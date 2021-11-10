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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

10.11.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AB büyükelçileriyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Akşener, Landrut'un ev sahipliğinde düzenlenen yemekli programda, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen program, 1,5 saat sürdü.

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