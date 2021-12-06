İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ABD Büyükelçisi Satterfield ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile bir araya geldi.

Akşener ile Satterfield'ın, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesi, basına kapalı gerçekleştirildi.



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