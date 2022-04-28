İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İmkanları çok, insanı güzel, çalışan, üreten bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek mümkün." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Akşener, Muratpaşa ilçesindeki trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde partililerle buluştu.

Akşener, parti otobüsünden yaptığı konuşmada, salgın öncesi ilk esnaf ziyaretine Antalya'dan başladığını, ardından il il, ilçe ilçe esnafı ziyaret ettiğini söyledi.

Antalya tarımın, turizmin, çiftçinin hem köylünün hem şehirlinin kenti olduğu için ilk durak olarak burayı tercih ettiğini anlatan Akşener, "Buradan başladık çiftçiyi dinlemeye. Esnaf dükkanlarının içinde herkesi dinledik." diye konuştu.

Seçime bir yıl kaldığını anlatan Akşener, "Artık seçmen velinimettir, velinimetin sesini duyacaklar. Çiftçinin, gencin sesini duyacaklar. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 3 bin 700 lira olmalıdır. Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere ödenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın zor günler yaşadığını dile getiren Akşener, "İmkanları çok, insanı güzel, çalışan, üreten bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek mümkün. Aranızda olduğumuz için çok mutluyuz. Dertlerinizi dinlemeye geldim." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 89 yaşında yaşamını yitiren olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan'ın ailesine baş sağlığı dileyen Akşener, cadde esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, fotoğraf çektirdi.

Akşener, kalabalıkta annesini kaybeden küçük kız çocuğunun ailesine ulaştırılmasını istedi.

Daha sonra Kepez ilçesine geçerek Kültür Mahallesi'nde kendisi için kurulan platformdan konuşma yapan Akşener, burada esnaf ziyaretinde bulundu, öğrencilerle görüştü.

