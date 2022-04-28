YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Antalya'da ziyaretlerde bulundu:

28.04.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İmkanları çok, insanı güzel, çalışan üreten bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek mümkün"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İmkanları çok, insanı güzel, çalışan, üreten bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek mümkün." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Akşener, Muratpaşa ilçesindeki trafiğe kapalı Kazım Özalp Caddesi'nde partililerle buluştu.

Akşener, parti otobüsünden yaptığı konuşmada, salgın öncesi ilk esnaf ziyaretine Antalya'dan başladığını, ardından il il, ilçe ilçe esnafı ziyaret ettiğini söyledi.

Antalya tarımın, turizmin, çiftçinin hem köylünün hem şehirlinin kenti olduğu için ilk durak olarak burayı tercih ettiğini anlatan Akşener, "Buradan başladık çiftçiyi dinlemeye. Esnaf dükkanlarının içinde herkesi dinledik." diye konuştu.

Seçime bir yıl kaldığını anlatan Akşener, "Artık seçmen velinimettir, velinimetin sesini duyacaklar. Çiftçinin, gencin sesini duyacaklar. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi 3 bin 700 lira olmalıdır. Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere ödenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Esnafın zor günler yaşadığını dile getiren Akşener, "İmkanları çok, insanı güzel, çalışan, üreten bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek mümkün. Aranızda olduğumuz için çok mutluyuz. Dertlerinizi dinlemeye geldim." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 89 yaşında yaşamını yitiren olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan'ın ailesine baş sağlığı dileyen Akşener, cadde esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, fotoğraf çektirdi.

Akşener, kalabalıkta annesini kaybeden küçük kız çocuğunun ailesine ulaştırılmasını istedi.

Daha sonra Kepez ilçesine geçerek Kültür Mahallesi'nde kendisi için kurulan platformdan konuşma yapan Akşener, burada esnaf ziyaretinde bulundu, öğrencilerle görüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Trabzonspor'da Bruno Peres, ameliyat edildiTrabzonspor'da Bruno Peres, ameliyat edildi
Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisiGaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 28 Nisan Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:00
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:50
Yatsı
21:12
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Kullanılmış çoraplarından 1600 sterlin kazanıyor!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.