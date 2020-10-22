YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bolu'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bolu'da esnafı ziyaret etti

BOLU HABERLERİ  | 22.10.2020 16:51 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Bolu'da esnafı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi, partililerle bir araya geldi.

Kent merkezinde İsmet Paşa Caddesi ile Dörtdivan ilçesinde esnafı ziyaret eden Akşener, daha sonra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile makamında bir araya geldi.

Belediye önünde bando takımıyla karşılanan Akşener, ziyarette yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'ndan seçilen belediye başkanlarından vatandaşa verdikleri sözleri yerine getirmelerini istediklerini, bu noktada kendilerini utandıran birinin çıkmadığını söyledi.

Uzun zamandır esnaf ziyareti yaptığını dile getiren Akşener, "Başladığım şehir Antalya'ydı. Pandemi geldi, ara verdik. Sonra baktım ki pandemi gitmiyor, devam ettik. Pandemide gittiğim ilk şehir Aksaray'dı. Gerçekten esnafın yangın yerine döndüğünü, mutfakların yangın ötesine geçtiğini, annelerin ağlayarak iki kızının ya da bir oğlunun üniversite mezunu olup, 1-2 yıldır evlerinde gece oturup babalarının yüzüne bakmamak için gündüz uyuduğunu anlatanlar oldu." diye konuştu.

Akşener, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bıktık biz bunlardan. Olmayan şeylerin söylendiği, olmayan iftiraların yapıldığı, insanların gururuyla onuruyla oynandığı, her an bir iftirayla karşılaşabilir miyim korkusuyla yaşandığı bir ülkede hayat sürmez." dedi.

- "Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil"

Bir gazetecinin erken seçim tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti. Biliyorsunuz bizim ülkemizde seçimleri fısıldayan adam sayın Devlet Bahçeli. O nedenle oradan yürüyor. Sayın Erdoğan'dan talep etmiyor, sayın Bahçeli'den talep ediyor. Bu çok doğru strateji ve taktik. Kendisini kutluyorum çünkü işin sahibiyle konuşuyor. Bizim ülkemizde iktidar mensupları en şiddetli şekilde 'seçim zamanında' diye bağırırsa bilin ki çok hızlı seçime gidilir. Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil. Seçim 2023'e kalmadan olacaktır."

Özcan, ziyaretin sonunda Akşener'e hediye takdim etti.

Akşener, daha sonra esnaf ziyareti için Mudurnu ilçesine gitti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı'Ruam' kabusu bir ile daha sıçradı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
Trabzonspor, Kadıköy'de galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
MHP’lı Ilıkan: ”Güvercin Sokak’a sahip çıkalım“
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Alpaslan’a Kütahya’nın zenginliklerini anlattılar
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Bursaspor, Menemenspor deplasmanında
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Kazada sıkışan yaralıyı itfaiye kurtardı
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı
Erzincan'daki cinayetin şüphelileri Adana'da yakalandı

Bolu Namaz Vakitleri 22 Ekim Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:06
Öğle
12:43
İkindi
15:41
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Bolu Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Perşembe

Bizim Eczanesi
Merkez
Meral Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
TEM Otoyolu'nda parçalanmış ceset dehşeti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.