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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzurum'da belediye başkan adaylarını tanıttı:

AA AA
26.01.2024 08:31 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz demli kafalarla da beraber değiliz, olmayacağız. Kur'an-ı Kerim yakan ve yakılmasına müsaade eden İsveç'in, PKK'ya siyasi parti muamelesi çeken İsveç'in NATO'ya alınmasına parmak kaldıran, evet diyenlerden olmadık, olmayacağız." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erzurum'da belediye başkan adaylarını tanıttı:

Akşener, Erzurum'daki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin aday tanıtım programında, adaylarını kamuoyuna takdim etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Adana, Antalya ve Samsun'dan sonra Erzurum'da da kadın aday çıkardıklarına işaret eden Akşener, "Bu şehirdeki kadın adaylarımız son derece iddialı kadınlar. Canan hanım Erzurum'da İYİ Parti kurulduğundan itibaren içimizde yer alıp mücadeleden, parti içinden kalmaktan, hayallerini partimizle ve Türkiye'mizle birleştirip İYİ Parti ile Türkiye'de güzel şeyler olacağına inanıp asla o hayallerini gerçekleştiremediği için partisine küsüp hakaret edenlerden olmamıştır. Hep zor görevlere talip olmuştur." diye konuştu.

Akşener, 2019 seçimlerine işaret ederek şunları söyledi:

"2023'te Erzurum Mansur beyi, batı bölgeleri de sayın İmamoğlu'nu istedi, yani siz istediniz. Bana düşen sizin sesinizi iletmektir. Bizim kurulma amacımız sizin sesinizi duyurmaktır. Bizim amacımız bu ülkeyi kuruluş ayarlarına yeniden döndürüp, bu ülkeyi kalkındırmaktır. Ne Amerika'nın karşısında iki büklüm olmaktır ne İsveç'in NATO'ya kabulüne oy vermektir. Herkesin rol icabı bir şey olduğu bu ülkede İYİ Parti'nin görevi, bu sahtekarların suratına aynayı tutmaktır. Dolayısıyla bana verdiğiniz görevi 6'lı masaya getirdim. Sonuç itibarıyla arkadaşlarımız kabul etmedi ve biz 2023 seçimini kaybettik. Şu suçlu, bu suçlu demiyorum, hadi kabahatin tamamı benim olsun, orada da sorunumuz yok ama biz 2019'da el sıkışarak İstanbul ve Ankara belediyelerini alır isek 2023'te bu ucube sistemini, bu partili cumhurbaşkanı sistemini değiştirmeye inandığımız, değiştirebilmek için bu İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirleri alma iradesini göstermemizin ve yanında koşmamızın sebebi bu sistemi değiştirmekti. Kazanamadık, değiştiremedik. Şimdi bir karar aldık. Hür ve bağımsız olarak seçime karar aldığımızdan andan beri dünya kadar iftira, hakaret ve pislikle karşılaştık."

Akşener, seçmenin, siyasi partileri velinimet saydığını belirterek, "Muhalefetin görevi sizi duyup sesinizi iktidara duyurmak, kamuoyunda bir numaralı konu haline getirmek ve çözüm üretmektir. Biz bunu yapıyoruz ama asıl mesele ucube sistemi değiştirmekti. Biz bunu toplanarak bir ittifak sistemi içinde başarabilir miyiz dedik, olmadı." dedi.

Yerel seçimlerin önemli olduğunu vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"Üst perdeden konuşanlar varsa bilin ki yamukları var demektir. Onun için biz bu defa hem kazanacağız hem de yamuğu olanları bu sistemin dışına atmak için ayna görevi göreceğiz. Muhalifmiş gibi görünen, sayın Erdoğan'a birebir düşmanlık ettiğini iddia eden, sayın Erdoğan'ı kendine birinci derecede düşman ilan edenlerin aslında oraya çalıştığını, bu sistemin devamı için gayret ettiğini ayna tutacağız ve Türkiye'ye bu insanları göstereceğiz. Sahtekarlığı, üç kağıdı ve yamuğu bitireceğiz. Biz demli kafalarla da beraber değiliz, olmayacağız. Kur'an-ı Kerim yakan ve yakılmasına müsaade eden İsveç'in, PKK'ya siyasi parti muamelesi çeken İsveç'in NATO'ya alınmasına parmak kaldıran, evet diyenlerden olmadık, olmayacağız. PKK’nın ve bugünkü uzantılarının karşısında el pençe divan duranlardan olmadık olmayacağız."

Akşener, konuşmaların ardından partisinin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatma Canan Uçar, Palandöken Belediye Başkan adayı Ömer Özden, Narman Belediye Başkan adayı Yücel Ahmet İşleyen, İspir Belediye Başkan adayı Nizamettin Aras, Tortum Belediye Başkan adayı Cevdet Küçük, Uzundere Belediye Başkan adayı Salim Özdil, Çat Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya, Şenkaya Belediye Başkan adayı Şentürk Alver, Oltu Belediye Başkan adayı Erguhan Musaoğlu'nu tanıttı.

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