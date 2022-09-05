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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, il başkanlarıyla bir araya geldi

05.09.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partinin il başkanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, il başkanlarıyla bir araya geldi

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