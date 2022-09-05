İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, il başkanlarıyla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla görüştü.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıda partinin il başkanlarıyla bir araya geldiği belirtildi.
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