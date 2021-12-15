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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kahramanmaraş'ta halka seslendi:

15.12.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Akşener, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslendi.

İnsanların iş, aş istediğini, işsiz gençlerin umutsuz olduğunu savunan Akşener, "Tepede başka şeyler konuşulurken, siz çırak çıkıyorsunuz. Bu çırak çıkma halini ortadan kaldırmanın yolunu bulmak lazımdır. Ben de esnafı gezerek aranıza gelmeyi tercih ettim. Şu dükkanların içinde tam 24 aydır iktidar partisini yermedim. Ben kendi partimi de övmedim. Elbette oylarınıza talibiz ama bu seçim zamanı bütün siyasi partiler gelecekler, kim ikna edebilirse oylarınızı alacaklar." diye konuştu.

Esnafları ziyaret ettiğini, dertlerini dinlediğini, işsiz gençlerin feryadını duyduğunu ifade eden Akşener, karşılaştığı sorunların çözümü için geziler yaptığını dile getirdi.

Çok düşük emekli maaşlarıyla insanların geçim derdinde olduğunu aktaran Akşener, şunları kaydetti:

"5 maaş alan danışmanlar varken, 1600 lira emekli maaşı alan bir insan nasıl geçinir? Bunların konuşulmasını sağlamak için yollardayım. Sizin derdiniz konuşulur, bunlara çözüm üretilirse vatandaş kazanır. Bir restoran, müşterisine birinci sınıf hizmet üretirse kazanır. Yani rekabet hizmet ürettirir. Siz seçmensiniz. Bizim isteğimiz seçmenin velinimet olması. Seçmen velinimet olunca herkes buraya gelir."

Meral Akşener, ekonomik sıkıntılar nedeniyle OHAL tartışmalarının olduğuna değinerek, "'OHAL ilan edilsin, sermaye kontrolü yapılsın' deniliyor, yok öyle şey. Bu can bu bedende oldukça sizin üzerinizden rant elde ettirmeyeceğim. Sizin haklarınızın elinizden alınmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından ilçe esnafını ziyaret eden Akşener, beraberindekilerle daha sonra Afşin ilçesine hareket etti.

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