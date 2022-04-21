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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti

21.04.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir'de esnafı ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Kırşehir programı kapsamında Akpınar ilçesine geldi. İl Başkanı Müfit Göçen ve partililer tarafından karşılanan Akşener, daha sonra ilçe meydanında esnafı ziyaret ederek vatandaşları dinledi.

Ziyaret sırasında bir kişi Akşener'e, HDP ile yan yana olmaları halinde oy vermeyeceklerini belirterek "Cumhurbaşkanı ol, yalnız HDP ile gidersen biz de yokuz, millet de yok. Televizyonlar söylüyor. Çok ileri şeyler de söyleniyor. Saklıyorsunuz bir taraftan da." dedi.

Meral Akşener de bunun doğru olmadığını ifade ederek "Benim için denilmedik şey kalmadı. Karar verin, ben neyim. Bak herkesin arasında, böyle bir şey yok diyorum, yan yana gelmek gibi. Beni ne zaman yan yana gördünüz? Ramazan günü ben diyorum ki böyle bir şey yok. Yakalarsanız zaten buralarda görüyorsunuz beni, Cenabıallah beni sizlere yalan söyleyenlerden eylemesin." diye konuştu.

Akşener, daha sonra esnaf ziyareti ve vatandaş buluşması için Boztepe ilçesine geçti.

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