İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla'da yangınlardan etkilenen mahalleleri ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde ziyaretlerde bulundu.
Akşener, Aşağı ve Yukarı Mazı, Gökbel, Çökertme, Bozalan, Türkevleri ile Akbelen mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi, yanan ormanlık alanları inceledi.
Kemerköy Termik Santrali yakınlarındaki yanan alanları da gezen Akşener, yangından kurtulan ağaçların olup olmadığını belirlemeye çalıştı.
Ören Mahallesi'nde vatandaşlarla da görüşen Akşener, tarım arazileri zarar gören üreticileri dinledi.
Akşam saatlerine kadar bölgede kalan Akşener, daha sonra Marmaris ilçesine hareket etti.
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