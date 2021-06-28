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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Muğla'nın Milas ilçesinde esnafı ziyaret etti:

28.06.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Nasıl esnaf için müşterisi velinimetse siyasetçiler için de seçmen velinimet olacak inşallah"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Nasıl esnaf için müşterisi velinimetse siyasetçiler için de seçmen velinimet olacak inşallah." dedi.

Akşener, bir dizi programa katılmak için Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Akşener, Milas ilçesinde Hacı İlyas Mahallesi Kadıağa Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Akşener, yaptığı konuşmada, geçen yılın ocak ayından bu yana esnaf ziyareti yaptığını söyledi.

Dükkan dükkan gezdiğini belirten Akşener, "O dükkanların içine girdiğim zaman iktidar partisine sövmedim. Sadece milletimizin derdini dinledim. Sonra onu aldım grup konuşmalarıma koydum. Milletvekili arkadaşlarımız çözümler üretti." ifadesini kullandı.

Seçmenin kararını, siyasetçilerin projelerini dinledikten sonra vermesi gerektiğini vurgulayan Akşener, "Nasıl esnaf için müşterisi velinimetse siyasetçiler için de seçmen velinimet olacak inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

- Bir vatandaş darp raporu alarak şikayetçi oldu

Bu arada, Akşener'in ziyareti sırasında darbedildiğini iddia eden Can Özcan, Milas Devlet Hastanesinden darp raporu aldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olan Özcan, Meral Akşener'e, "Neden HDP ile kol kola yürüyorsunuz?" dediğini, bunun akabinde darbedildiğini ileri sürdü.

Kolundan tutarak ara sokağa götürenlerin, kendisine küfür ettiğini ve hakarete uğradığını da iddia eden Özcan, sorumluların tespit edilip cezalandırılmasını istediğini dile getirdi.

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