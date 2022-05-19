İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ey Türk gençliği bu milletin, bu memleketin ve bu cumhuriyetin hem bekçisisin hem sahibisin. Gücünün farkında olacaksın." dedi.

Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geldiği kentte bir dizi temaslarda bulundu. İlk olarak Tütün İskelesi'nde kurulan platformda vatandaşlara hitap eden Akşener, 19 Mayıs 1919 ruhu için Samsun'da olduklarını vurguladı.

Samsunlularla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Akşener, Atatürk ve silah arkadaşlarının ilk adımı attığı yerde olduklarına işaret ederek, "Allah o günün kahramanlarına bizi onlara karşı mahcup etmesin. Cenabıhak o günlerin heyecanından bizleri ayırmasın. İstikbal ve istiklal için atılan o ilk adımın bekçisi kim? sahibi kim? kime emanet edildi? Gençliğe..." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen Simit Festivali'ne katılan Akşener burada vatandaşlara simit dağıttı.

Ardından meydanda kurulan çadırda çay içerek gazetecilerle ve vatandaşlarla sohbet eden Akşener, burada toplanan vatandaşlara da hitap etti.

Samsun'un kurtulan değil kurtaran şehir olduğunu dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Uzun bir zamandır Atatürk ile derdi olanlar cumhuriyetin değerleriyle derdi olanlar 19 Mayıs 1919'u sadece spor bayramı olarak kutladılar. Halbuki spor bayramı denilmiştir, doğrudur, çünkü bu ilk adım ve bu ilk adımın ortaya koyduğu istiklal mücadelesi daha sonra da istikbal mücadelesini mavi gözlü bozkurtumuz Atatürk'ümüz Türk gençliğine emanet etmiştir. Onu unutturmak için işin sadece spor kısmından yol yürüyen, spor üzerinden anılan bir 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı diye geçen bir hale getirildi. Biz bu sene İYİ Parti'nin tüm mensupları olarak dün Anıtkabir'de başlattığımız bugün Samsun'da devam ettirdiğimiz 19 Mayıs 1919'un ne manaya geldiğini, o ilk adımın nasıl atıldığını, nelere mal olduğunu, o kişilere nelere mal olduğunu ama bu ülkenin istiklalini ve istikbalini kurtardığını, bunun sonucunda da bu istiklalin ve istikbalin bekçiliğini Atatürk tarafından Türk gençliğine verildiğini hatırlatmak, unutturmamak için buradayız."

Akşener, o ilk adımın bugün partilerinin iktidar yürüyüşünü başlattığını belirterek, "El ele, sırt sırta, kol kola vererek inşallah az kaldı en fazla bir yılımız var. Bir yılın sonunda göreceğiz ki, Atatürk ile cedelleşenler, cumhuriyet değerleriyle savaş ilan edenler, cumhuriyetimizi ve Türk milletini var eden her türlü değerin içini boşaltanlar ve bizi birbirimizle kavga eder hale getirenler, değerlerimiz üzerinden birbirimizin karşısına bizi dikmeye çalışanlar geldikleri gibi gidecekler. Sizin helal oylarınızla demokrasiyle sandıkta gidecekler. Ey Türk gençliği bu milletin, bu memleketin ve bu cumhuriyetin hem bekçisisin hem sahibisin. Gücünün farkında olacaksın." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Onur Anıtı'nda gençlerle fotoğraf çektiren Akşener, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ı da makamında ziyaret etti.

Akşener'e İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy da eşlik etti.

