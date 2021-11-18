İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den İmran Kılıç için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 64 yaşında vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akşener, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



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