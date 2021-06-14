İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana'da konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kendiniz gördünüz, insanların korku duvarı yıkılmış, açık açık bize seslendikleri şu oldu, seçimi seslendiler. 'Seçimi isteyin, seçimi getirin' diye vatandaşın bir talebi var." dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya gelen Akşener'i, dinlenme tesislerinde İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, milletvekilleri ve partililer karşıladı.

Beraberindekilerle Ceyhan ilçesine geçen Akşener, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, iş yeri sahipleriyle ve vatandaşlarla sohbet etti.

Akşener, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir süre görüşen Akşener, ziyaretin ardından belediye çıkışında yaptığı açıklamada, 20 Ocak 2020'de başlattığı ilçe ilçe esnaf ve dar gelirli insanların dertlerini dinleme gezileri kapsamında Adana'ya geldiğini söyledi.

Adana'nın ilçelerini gezdiğini ve bu kapsamda Millet İttifakı'nın belediye başkanı olan Zeydan Karalar'ı da ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, "Kendisine gösterdiği misafirperverlik ve Adana'da yaptığı çalışmalar için teşekkür ediyorum. Biz senden razıyız başkanım, inşallah Adanalı da razıdır, razı olmaya devam edecektir. Dürüstçe vatandaşa hizmet etme şekliyle yaptığı belediye hizmetlerinin, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.